Шведский журналист раскритиковал Большунова за отказ общаться с прессой

Шведский журналист и обозреватель Nettavisen Торбьорн Нордвалл, который ранее являлся менеджером сборной Швеции по лыжным гонкам, высказался о решении российского лыжника Александра Большунова проигнорировать представителей СМИ после спринтерской гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Россиянин занял четвертое место в финальном заезде, и тройку лидеров составили норвежцы. Победу одержал Йоханнес Клебо.

«Большунову пришлось довольствоваться неприятным четвертом месте, оставшись позади ликующих норвежцев. Его разочарование легко понять, однако Александр должен общаться с прессой даже в трудные моменты. Если он будет думать только о себе, то медиа, которые платят много денег за его освещение, просто оставят его без внимания. Большунов должен взять себя в руки и принять эту ответственность перед СМИ», — написал Нордвалл в своей колонке.

Ранее сообщалось, что Большунов попал в состав мужской российской сборной на скиатлон. Гонка состоится 27 февраля. Чемпионат мира продлится до 7 марта.