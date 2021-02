Главный тренер «Барселоны» досрочно завершил пресс-конференцию из-за кровотечения

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман из-за проблем со здоровьем был вынужден досрочно завершить пресс-конференцию перед матчем 25-го тура испанской Примеры с «Севильей». Как сообщает Daily Mail, у 57-летнего специалиста во время мероприятия пошла кровь из носа.

Отмечается, что сначала наставник сине-гранатовых вел пресс-конференцию, пытаясь одновременно с этим самостоятельно остановить кровотечение, однако этого ему добиться не удалось, и Куман был вынужден прекратить свое выступление.

Для голландского тренера это уже не первый подобный случай. В «Барселоне» носовое кровотечение у Кумана связывают с побочным эффектом, который происходит из-за лекарств, принимаемых специалистом. В прошлом году ему была сделана операция на сердце после сердечного приступа.

Матч «Севилья» — «Барселона» состоится 27 февраля. Перед очной встречей команды являются соседями по турнирной таблице. Сине-гранатовые с 50 очками занимают третье место, андалусийцы отстают от «Барсы» на два балла.

