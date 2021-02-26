Жулин об откровенной фотосессии Туктамышевой: лишь бы прыжки делала

Двукратный олимпийский призер в танцах на льду, российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал участие чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim. Фотографии спортсменки будут представлены в мартовском номере журнала.

«Я абсолютно нормально отношусь к фотосессии, но я не смотрел. У меня есть, на кого смотреть. Пускай делает, что хочет. Лишь бы прыгала прыжки», — цитирует Жулина «СЭ».

Ранее поступок фигуристки прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.