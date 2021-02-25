Полузащитник «Спартака» Бакаев не перейдет в «Динамо»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев не перейдет в столичное «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, клубы вели переговоры о трансфере футболиста за €12 млн, однако сторонам не удастся договориться о переходе. Трансферное окно в России закрывается 25 февраля.

В нынешнем сезоне чемпионата страны Бакаев принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что бело-голубые предложили за футболиста €5 млн, однако эта цена не устроила «Спартак».