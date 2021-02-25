Туктамышева снялась в откровенной фотосессии Maxim

Чемпионка Европы 2015 года Елизавета Туктамышева появилась на обложке мужского журнала Maxim.

Фотография 24-летней фигуристки украсит мартовский номер издания под заголовком «Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания». На ней спортсменка изображена в нижнем белье.

Среди других снимков, попавших в номер, есть кадры, на которых Туктамышева прикрывает рукой обнаженную грудь. Их опубликовал журнал в своих социальных сетях.

Ранее Туктамышева оценила свои шансы выступить на чемпионате мира.