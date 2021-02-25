Возвращающийся в ЦСКА Помазун попрощался с «Уралом»

Вратарь Илья Помазун попрощался с екатеринбургским «Уралом» после новостей о том, что московский ЦСКА, которому принадлежат права на игрока, возвращает его из аренды.

В Instagram-stories 24-летний голкипер опубликовал короткий ролик с надписью: «Все будет хорошо! В крайнем случае – очень хорошо!»

«Екатеринбург, уже скучаю», — также подписал футболист видео.

Помазун возвращается в ЦСКА на фоне сообщений о заражении основного вратаря армейцев Игоря Акинфеева коронавирусом. С большой долей вероятности именно Помазун займет его место в воротах москвичей в дерби с «Локомотивом» и в других ближайших матчах, которые будет вынужден пропустить Акинфеев из-за COVID-19.