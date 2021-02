43 сейва Худобина помогли «Далласу» прервать 6-матчевую серию поражений

«Даллас Старз» одержали гостевую победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «звезд».

В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Йон Клингберг, Эса Линдельь и Йоэль Кивиранта.

Для «Далласа» эта победа стала только второй за последние десять матчей. Благодаря ей команда Рика Боунесса прервала серию поражений, которая насчитывала шесть игр кряду.

У «звезд» одним из лучших игроков стал Антон Худобин. Российский голкипер совершил 43 сейва и оставил свои ворота в неприкосновенности. Денис Гурьянов провел более 16 минут игрового времени, но результативными действиями не отметился. У «Флориды» российский вратарь Сергей Бобровский остался на скамейке запасных.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Даллас Старз» (Даллас) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

0:1 — Клингберг (Павелски, Дикинсон) — 00:53

0:2 — Линделль (Факса, Даулинг) — 42:17

0:3 — Кивиранта (Павелски) — 56:26 (en)

