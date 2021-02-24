Черышев пропустит следующие два матча «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустит два ближайших матча команды в чемпионате Испании, сообщает Cadena Ser.

Футболист не сыграет во встречах с «Хетафе» и «Вильярреалом».

Российский футболист получил повреждение 24 января в матче первенства страны против мадридского «Атлетико» (1:3). В нынешнем сезоне он принял участие в 13 встречах Примеры, в которых отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Черышев останется в «Валенсии».