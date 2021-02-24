Губерниев сообщил, что Устюгов не выступит на чемпионате мира

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский лыжник Сергей Устюгов не выступит на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Внимание! Есть информация, что Сергей Устюгов не выступит на чемпионате мира по лыжам, после падения в контрольной гонке состояние не очень! Ждем и желаем парню здоровья!» — написал Губерниев в Telegram.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не смогут выступить под флагом своей страны.

На турнире команда будет называться Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее сообщалось, что Устюгов примет решение о выступлении в спринте накануне гонки.