«Атлетико» не смог ни разу ударить в створ ворот «Челси»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» одержал победу над мадридским «Атлетико».

Испанская команда за всю игру не смогла нанести ни одного удара в створ ворот соперника, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Всего подопечные Диего Симеоне шесть раз пробили в сторону ворот Эдуара Менди — три удара были заблокированы, еще три прошли мимо.

Ответная игра пройдет в столице Великобритании 17 марта.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».