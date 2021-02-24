Тренер «Львова» попытался оправдать национализм

Главный тренер «Львова» Виталий Шумский высказался об использовании украинского языка на территории Украины. Об этом сообщает «Футбол 24».

По его словам, с иностранными игроками своей команды он общается на государственном языке своей страны.

«Это — национализм. Национализм — хорошее слово. Это значит, что ты любишь свое государство. Это в Советском Союзе приравнивали национализм к фашистам. На самом деле, это два совершенно разных лагеря.

Националисты борются за свое государство и любят его», — сказал Шумский.

Ранее хавбек московского «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о своих попытках выучить русский язык.