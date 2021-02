Форвард «Баварии» Левандовски обогнал Рауля по числу голов в Лиге чемпионов

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поразил ворота римского «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Для польского нападающего этот мяч стал 72-ым в розыгрыше самого престижного клубного турнира Старого Света, сообщает Gracenote Sports.

По данному показателю лучший футболист мира 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) обошел легенду мадридского «Реала» Рауля, который отличился в Лиге чемпионов 71 раз.

