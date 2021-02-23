Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Реалом»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщается на официальном сайте клуба.

Встреча пройдет 24 февраля в Бергамо. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 23.00 мск.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Аталанта» заняла второе место в квартете D, обойдя «Аякс» и «Мидтьюлланн». «Реал» стал первым в группе B, опередив менхенгладбахскую «Боруссию», донецкий «Шахтер» и миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на игру против «Наполи».