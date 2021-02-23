Игрок «Аталанты» умер от рака в возрасте 21 года

Полузащитник молодежной команды «Аталанта» Вилли Брасиано Та Би умер от рака печени в возрасте 21 года, сообщается на странице клуба в Instagram.

«Мы скорбим о преждевременной кончине нашего игрока и чемпиона Италии до 19 лет Вилли Брасиано Та Би и разделяем горе его семьи и близких. Покойся с миром, Вилли», — говорится в заявлении.

Из-за болезни футболист был вынужден завершить карьеру. Последние месяцы жизни он провел на родине в Кот-д'Ивуаре.

Ранее сообщалось, что в Австралии 20-летний регбист скончался после тренировки.