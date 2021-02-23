Стал известен главный кандидат на замену Моуринью в «Тоттенхэме»

Стал известен главный кандидат на замену португальского специалиста Жозе Моуринью, близкого к увольнению из «Тоттенхэма».

По информации The Telegraph, основным претендентом является наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн, который положительно относится к возможности поработать в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Отмечается, что решающий период для Моуринью в стане «шпор» наступит в течение следующих двух недель.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич не считает столичный ЦСКА фаворитом в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).