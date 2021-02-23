Олимпийский чемпион Тихонов призвал засудить Губерниева
Вадим Балканов
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал засудить журналиста Дмитрия Губерниева. Соответствующий пост он опубликовал
в своем блоге.
По его мнению, спортивный комментатор упивается полученной им властью судить и рядить всех.
Тихонов заявил, что на Губерниева и телеканал «Матч ТВ» необходимо подать иск, чтобы прекратить безнаказанность.
«Он действительно создает неприятную атмосферу вокруг команды. Бояться его не нужно. На самом деле он труслив и лоялен ко всем, у кого есть реальная власть», — написал Тихонов.
Ранее Дмитрий Губерниев обвинил биатлониста Александра Логинова в пустой трате времени.