Трусова сравнила подходы к тренировкам у Плющенко и Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова сравнила подходы к тренировкам у Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе, передает «Чемпионат.com».

В мае 2020 года стало известно, что Трусова приняла решение уйти от Тутберидзе и перейти в академию двукратного олимпийского чемпиона. Примечательно, что летом также поступила чемпионка Европы Алена Косторная.

«Все-таки у моего бывшего и нынешнего тренеров разный подход, поэтому сначала было сложно. Есть отличия и в тренировочном процессе, и во время соревнований. Но сейчас мы уже поняли, что должны делать, так что сейчас все хорошо», — заявила Трусова.

Ранее сообщалось, что Трусова отреагировала на слухи о возвращении к Тутберидзе.