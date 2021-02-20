Медведев считает, что в финале Australian Open давление будет на Джоковиче
Антон Борисов
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата Австралии против первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
«Все давление будет на Джоковиче. Он старается приблизиться к Роджеру и Рафе по количеству титулов на турнирах Большого шлема. Я же просто надеюсь выйти на корт и показать свой лучший теннис», — приводит слова Медведева ESPN.
Россиянин отметил, что он может побеждать именитых соперников, если играет хорошо.
Финальная встреча Australian Open между Медведевым и Джоковичем пройдет 21 февраля в Мельбурне. Начало — 11.30 мск.
Ранее голливудский актер Рассел Кроу заявил, что будет болеть за Медведева в финале Australian Open.