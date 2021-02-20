Автор фильмов о допинге в России назвал абсурдом допуск россиян к Играм

Немецкий журналист, автор расследований о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить атлетов из России к участию в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Абсурд: МОК продолжает подрыв слабого решения CAS. Российские чиновники и политики смеются над ними. Это послание: можно жульничать по максимуму, и тебе почти ничего не будет», — написал Зеппельт в Twitter.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация направила в МОК предложение вместо гимна использовать «Катюшу» на Играх в Токио и Пекине.