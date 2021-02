Форвард «Сент-Луиса» Барбашев не смог доиграть матч с «Сан-Хосе» из-за травмы

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:2 ОТ.

В начале матча форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев получил травму, неудачно заблокировав бросок по воротам.

Пресс-служба команды в Twitter сообщила, что у игрока травма нижней части тела.



Ранее «Рейнджерс» переиграл «Филадельфию» благодаря буллиту Артемия Панарина.

Ivan Barbashev has a lower-body injury and will not return to tonight's game. #stlblues