Форвард «Сент-Луиса» Барбашев не смог доиграть матч с «Сан-Хосе» из-за травмы
Андрей Черников
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:2 ОТ.
В начале матча форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев получил травму, неудачно заблокировав бросок по воротам.
Пресс-служба команды в Twitter сообщила, что у игрока травма нижней части тела.
Ранее «Рейнджерс» переиграл «Филадельфию» благодаря буллиту Артемия Панарина.
Ivan Barbashev has a lower-body injury and will not return to tonight's game. #stlblues— St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 19, 2021