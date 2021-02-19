Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев призвал «Краснодар» решить вопрос с вратарем. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, Евгений Городов в данный момент не готов защищать ворота «быков», так как во всех пропущенных мячах в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» была его вина.

Также специалист отметил, что перед ответным матчем тренерский штаб «горожан» должен устроить подробный разбор неудачи и сделать соответствующие выводы.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об адаптации нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса.