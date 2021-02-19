Тренер «Краснодара» Мусаев хочет отыграться во втором матче с «Динамо»
Вадим Балканов
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо». Его слова передает «Чемпионат».
По его мнению, у «быков» еще есть шансы отыграться в ответной игре, которая пройдет 25 февраля в Хорватии.
«Плохо начали матч, допускали много ошибок в центре поля, которые приводили к атакам на наши ворота. Мы сделали игру комфортной для соперника, создали ситуацию, в которой им удобно играть.
Нам необходимо сменить настрой и провести работу над ошибками», — сказал Мусаев.
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