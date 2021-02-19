«Шахтер» обыграл «Маккаби» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Вадим Балканов
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Донецкий «Шахтер» обыграл «Маккаби» из Тель-Авива в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Встреча прошла в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 2:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились бразильский полузащитник Алан Патрик и его соотечественник Тете.
Ответная игра пройдет 25 февраля.
Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».