«Милан» в большинстве упустил победу над «Црвеной Звездой» в матче ЛЕ

«Милан» сыграл вничью с белградской «Црвеной Звездой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в столице Сербии, завершилась со счетом 2:2. В составе победителей отличился Тео Эрнандес. У хозяев мячи забили Гелор Канга и защитник сербов Радован Панков, отметившийся также автоголом.

На 77-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Црвены Звезды» Милан Родич.

Ответный матч пройдет в Милане 25 февраля. Начало — в 23.00 мск.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч

«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — «Милан» (Милан, Италия) — 2:2

Голы: 0:1 — Панков, 42 (автогол); 1:1 — Кангва, 52; 1:2 — Эрнандес, 61; 2:2 — Панков, 90+3 .