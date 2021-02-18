Карацев подвел итоги выступления на Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев подвел итоги выступления на Открытом чемпионате Австралии.

В полуфинале турнира россиянин проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 4:6, 2:6. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Это придало мне больше уверенности. Я начал больше верить в себя, что я могу играть с кем угодно», — приводятся слова Карацева на официальной странице Australian Open в Twitter.

Россиянин стал первым теннисистом в Открытой эре, которому удалось в своем дебютном турнире Большого шлема выйти в полуфинал.

Ранее сообщалось, что Карацев поднялся на 72 строчки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).