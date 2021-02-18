Черданцев призвал сократить РПЛ до 14 или 12 команд

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев призвал сократить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 14 или 12 команд. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Пока футбол в стране будет бюджетно-губернаторский, история Тамбова как квинтэссенция российского футбола будет повторяться. Пишут, что губернатор Никитин неделю не отвечает на запрос Российского футбольного союза (РФС) о выделении средств.

Но это было же ясно с самого начала! Мне год назад знающие люди сказали, никакого стадиона в Тамбове нет и не будет. Денег нет и не будет.

Нужно искать компромиссы, все-таки популяризация футбола в регионах и так далее. Но как мы видим, другого не дано. Или жестко: утром деньги, вечером заявка на чемпионат, или никак. Да, пусть останется в РПЛ 14 команд, 12. Но по крайней мере это будет цельный турнир без присутствия в нем команд, у которых нет ни денег, ни стадиона», — написал Черданцев.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» принял решение сняться с Кубка России.