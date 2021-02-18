Боец ММА Исмаилов назвал Минеева деградантом

Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов высказался в адрес Владимира Минеева. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Instagram.

Напомним, что Исмаилов до этого удалил видео, в котором жестко ответил своему оппоненту, который назвал его лысым дебилом.



«Хочу извиниться перед порядочными и добрыми людьми за то, что вам пришлось это услышать. С Минеевым мы все решим в клетке. Этот деградант пытается что-то раскручивать. Все уже раскручено», — сказал Исмаилов.

Ранее сообщалось, что Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, высказался о перспективах его возвращения в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).