Циципас поделился ожиданиями от матча с Медведевым в 1/2 финала Australian Open
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии против россиянина Даниила Медведева.
Спортсмен заявил, что его будущий соперник является сильным и стабильным теннисистом.
«У него много побед подряд, все знают, что он играет хорошо. Жду с нетерпением эту встречу, знаю, будет тяжело. Наконец-то будут фанаты, это очень радостная новость, которая заставит нас играть лучше», — сказал грек на послематчевой пресс-конференции.
Встреча между Циципасом и Медведевым пройдет 19 февраля.
Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.
Ранее сообщалось, что Циципас одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем.