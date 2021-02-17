Тарпищев назвал лучшего соперника для Медведева в полуфинале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал имя наиболее предпочтительного соперника для Даниила Медведева в полуфинале Australian Open — 2021. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, у 25-летнего россиянина будет больше шансов пробиться в финал, если он попадет на Рафаэля Надаля.

«Если он будет ровно попадать, то сможет побороться в полуфинале. За Надалем и Циципасом на турнире не следил. Мне кажется, что лучше был бы Надаль. Корт в данный момент по отскоку быстрее, чем на всех «Больших шлемах». Чем быстрее корт, тем Надалю сложнее», — сказал Тарпищев.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев мечтает встретиться с Асланом Карацевым в финале Australian Open 2021 года.