Дадонов стал первой звездой игрового дня в НХЛ
Игорь Игнатов
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков дня регулярного чемпионата.
Первой звездой стал российский нападающий «Оттава Сенаторз» Евгений Дадонов. Он оформил дубль и принес своей команде победу в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», по ходу которого «сенаторы» проигрывали со счетом 1:5.
Звание второй звезды дня получил чешский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик, забросивший две шайбы в игре с «Детройт Ред Уингз» (3:2 ОТ).
Замкнул тройку лучших нападающий «Каролина Харрикейнз» Брок Макгинн, набравший четыре очка (2+2) в победной игре с «Коламбус Блю Джекетс» (7:3).
Ранее сообщалось, что Дадонов признан первой звездой матча «Торонто» — «Оттава».