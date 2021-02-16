Дадонов стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков дня регулярного чемпионата.

Первой звездой стал российский нападающий «Оттава Сенаторз» Евгений Дадонов. Он оформил дубль и принес своей команде победу в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», по ходу которого «сенаторы» проигрывали со счетом 1:5.

Звание второй звезды дня получил чешский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик, забросивший две шайбы в игре с «Детройт Ред Уингз» (3:2 ОТ).

Замкнул тройку лучших нападающий «Каролина Харрикейнз» Брок Макгинн, набравший четыре очка (2+2) в победной игре с «Коламбус Блю Джекетс» (7:3).

Ранее сообщалось, что Дадонов признан первой звездой матча «Торонто» — «Оттава».