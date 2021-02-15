Кафельников поделился ожиданиями он матча Рублев — Медведев

Экс-теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча между россиянами Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым, который пройдет в рамках 1/4 финала Australian Open, передает Sport24.

«Надеюсь, что все быстро не закончится. Все будет зависеть от первого сета. Я более чем уверен, что кто его выиграет — будет победителем матча», — сказал Кафельников.

Также в четвертьфинале турнира сыграет Аслан Карацев, который сразится с Григором Димитровым из Болгарии.

Ранее российские теннисисты установили историческое достижение.