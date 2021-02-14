Чемпион ОИ высказался о грандиозном провале сборной в спринте на ЧМ

Олимпийский чемпион Евгений Редькин высказался о грандиозном провале сборной России в спринте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

Напомним, что Светлана Миронова допустила шесть промахов на двух огневых рубежах и прибыла к финишу 64-й.

«Не знаю, что у них там происходит. Одну гонку пробегут, другую западают. Черт знает, как это объяснить.

Если спортсмен готов, то он пробежит все соревновавния. В нашей ситуации нужен ноль, а все остальное — много. Один-то промах не все могут себе позволить», — сказал Редькин в интервью «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что Светлана Миронова пожаловалась на холод на чемпионате мира по биатлону.