«Манчестер Сити» разбил «Тоттенхэм» в АПЛ
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:0.
Счет в матче открыл Родриго Эрнандес, который реализовал пенальти на 23-й минуте. На 50-й минуте Илкай Гюндоган с передачи Рахима Стерлинга удвоил счет. Позднее Гюрдоган оформил дубль, поразив ворота соперников также на 66-й минуте.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
По итогам матча «Манчестер Сити» укрепил лидерскую позицию, в активе команды 53 очка. «Тоттенхэм» идет на восьмой строчке, набрав 36 баллов.
Ранее сообщалось, что объявлен лучший тренер января в Английской премьер-лиге.
Чемпионат Англии. 24-й тур
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 3:0
Голы: 1:0 — Эрнандес (пенальти), 23; 2:0 — Гюрдоган, 50; 3:0 — Гюрдоган, 66