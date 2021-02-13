«Манчестер Сити» разбил «Тоттенхэм» в АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Счет в матче открыл Родриго Эрнандес, который реализовал пенальти на 23-й минуте. На 50-й минуте Илкай Гюндоган с передачи Рахима Стерлинга удвоил счет. Позднее Гюрдоган оформил дубль, поразив ворота соперников также на 66-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По итогам матча «Манчестер Сити» укрепил лидерскую позицию, в активе команды 53 очка. «Тоттенхэм» идет на восьмой строчке, набрав 36 баллов.

Ранее сообщалось, что объявлен лучший тренер января в Английской премьер-лиге.

Чемпионат Англии. 24-й тур

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 3:0

Голы: 1:0 — Эрнандес (пенальти), 23; 2:0 — Гюрдоган, 50; 3:0 — Гюрдоган, 66