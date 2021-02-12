Губерниев раскритиковал показ спринта на ЧМ по биатлону

Журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал показ спринта на чемпионате мира по биатлону, передает «Чемпионат.com».

«Латыпов весь второй круг шел в лидерах. Его ни разу не показали, ни на одной отсечке. Про стрельбу уж и не говорю. Ждем комментариев Международного союза биатлонистов (IBU)», — заявил Губерниев.

Напомним, Латыпов занял десятое место.



Ранее Латыпов занял десятое место в спринте на ЧМ по биатлону.