«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Вадим Балканов
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В очередном матче 1/8 финала Кубка Англии лондонский «Челси» оказался сильнее «Барнсли».
Встреча прошла в Барнсли на стадионе «Оуквелл» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей единственный мяч забил Тэмми Абрахам.
За выход в полуфинал подопечные Томаса Тухеля сразятся против «Шеффилд Юнайтед».
Ранее экс-голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о серьезных проблемах с алкоголем.