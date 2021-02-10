Немецкую модель нашли мертвой после расставания с игроком «Баварии»

Немецкая модель Касия Ленхардт была обнаружена мертвой в своей квартире в Берлине, сообщает The Sun.

Как заявили в правоохранительных органах Германии, смерть девушки не была насильственной.

На прошлой неделе Ленхардт рассталась с защитником мюнхенской «Баварии» Жеромом Боатенгом. Футболист обвинял бывшую девушку в шантаже и вождении в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что подруга российского бойца смешанного стиля (MMA) Арсена Батырова выпала из окна после потасовки со спортсменом.