Клопп не может прилететь на похороны матери из-за ограничений по COVID

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о смерти своей матери.

«Она была для меня всем. Она была настоящей мамой в самом лучшем смысле этого слова. Как набожный христианин я знаю, что сейчас она в лучшем мире», — цитирует немецкого тренера Schwarzwaelder Bote.

Из-за британского штамма коронавируса власти Германии закрыли авиасообщение с Великобританией как минимум до 17 февраля, поэтому наставник мерсисайдцев не может прилететь на похороны матери.

«Как только позволят обстоятельства, мы проведем панихиду, как это следует сделать», — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что правительство Германии запретило въезд «Ливерпулю» на территорию страны на матч Лиги чемпионов.