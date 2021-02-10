Клопп не может прилететь на похороны матери из-за ограничений по COVID
Антон Борисов
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о смерти своей матери.
«Она была для меня всем. Она была настоящей мамой в самом лучшем смысле этого слова. Как набожный христианин я знаю, что сейчас она в лучшем мире», — цитирует немецкого тренера Schwarzwaelder Bote.
Из-за британского штамма коронавируса власти Германии закрыли авиасообщение с Великобританией как минимум до 17 февраля, поэтому наставник мерсисайдцев не может прилететь на похороны матери.
«Как только позволят обстоятельства, мы проведем панихиду, как это следует сделать», — отметил специалист.
Ранее сообщалось, что правительство Германии запретило въезд «Ливерпулю» на территорию страны на матч Лиги чемпионов.