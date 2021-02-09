Матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» перенесен из-за коронавируса
Андрей Черников
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Матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» — «Филадельфия» перенесен из-за коронавируса, сообщает сайт турнира.
Отмечается, что в COVID-список НХЛ был включен защитник «Флайерз» Трэвис Занхайм.
Новая дата встречи будет объявлена позднее.
Это уже 32 перенесенный матч с тех пор, как 13 января начался сезон.
Ранее Семен Варламов установил уникальное достижение «Айлендерс».