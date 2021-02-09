Экс-владелец «Спартака» поддержал решение клуба подать иск к «Тамбову»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поддержал решение красно-белых подать иск к «Тамбову».

9 февраля стало известно, что столичный клуб намерен взыскать с «Тамбова» 2,6 млн рублей. Как сообщил директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов, команда не произвела оплату за использование базы «Спартака» в Тарасовке.

«Не вижу в этом никакой подлости. С точки зрения экономики все правильно и справедливо. Даже по законодательству, если тебе должны, то ты обязан требовать долг. Со стороны корпоративной этики можно по-разному обсудить этот вопрос», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Спартак» подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о дисквалификации главного тренера команды Доменико Тедеско.