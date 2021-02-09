Экс-чемпион Bellator избил подругу и был арестован

Бывший чемпион Bellator Дэниел Штраус избил подругу, сообщает MMA Fighting.

По информации источника, инцидент произошел 21 января во время ссоры с сожительницей. Спортсмен несколько раз ударил девушку по голове, а также ранил острым предметом в живот. Пострадавшая была госпитализирована. В настоящее время нет точных данных о ее состоянии, однако известно, что она может давать показания.

6 февраля Штраус был арестован. Американский боец смешанного стиля (MMA) обвиняется в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах с применением оружия.

В профессиональной карьере Штраус провел 35 поединков, в которых одержал 26 побед и потерпел девять поражений.

Ранее сообщалось, что девушка выпала из окна после драки с бойцом MMA.