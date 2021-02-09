Экс-игрок «Фиорентины» Тони оценил шансы Кокорина в Италии

Экс-игрок итальянской «Фиорентины» Лука Тони оценил шансы футболиста «фиалок» Александра Кокорина во флорентийском клубе, передает Violanews.com.

«Он может хорошо играть, но в «Фиорентине» он играет только на позиции центрального форварда. Думаю, лучше иметь меньше нападающих, но более функциональных», — сказал Тони.



Также футболист отметил, что Кокорину лучше играть с кем-нибудь в паре, например, с Кристианом Куаме.

Ранее Кокорину посоветовали на обращать внимания на критику в Италии.