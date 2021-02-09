Передача Михеева помогла «Торонто» обыграть «Ванкувер»
Анастасия Мартыненко
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«Ванкувер Кэнакс» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Торонто».
Российский хоккеист команды победителей Илья Михеев отличился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Василевский назван первой российской звездой недели в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:1
1:0 — Райли, 06:38;
1:1 — Петтерссон (Хьюз, Бёзер), 29:59;
2:1 — Мэттьюс (Марнер, Сандин), 49:22;
3:1 — Керфут (Михеев), 49:33.