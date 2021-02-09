НХЛ перенесла матчи трех команд из-за коронавируса

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение перенести матчи регулярного чемпионата «Нью-Джерси Дэвилз», «Миннесоты Уайлд» и «Баффало Сэйбрз» из-за коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт Лиги.

На более поздний срок отложены поединки «Баффало» против «Вашингтон Кэпиталз» (11, 13 февраля). «Нью-Джерси» не проведет в срок три игры — с «Филадельфией Флайерз» (11, 13 февраля) и «Бостон Брюинз» (15 февраля). «Миннесота» не сыграет по расписанию с «Сент-Луис Блюз» (11 февраля) и «Лос-Анджелес Кингз» (13 февраля).

Всего с начала сезона регулярного чемпионата было перенесено 31 игры.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтона» Кузнецов перенес коронавирус.