Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона чемпионата Италии «Бари», сообщается на официальном сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, стороны достигли договоренности. О назначении будет объявлено в ближайшее время. Соглашение будет рассчитано на полгода с автоматическим продлением в случае выхода клуба в серию Б.

В качестве игрока Каррера выступал за «Бари» с 1986 по 1991 год.

22 декабря Каррера был уволен с поста наставника греческого АЕКа. С 2016 по 2018 год итальянец возглавлял «Спартак».

Ранее сообщалось, что Каррера может возглавить московский «Локомотив».