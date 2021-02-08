Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона чемпионата Италии
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона чемпионата Италии «Бари», сообщается на официальном сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, стороны достигли договоренности. О назначении будет объявлено в ближайшее время. Соглашение будет рассчитано на полгода с автоматическим продлением в случае выхода клуба в серию Б.
В качестве игрока Каррера выступал за «Бари» с 1986 по 1991 год.
22 декабря Каррера был уволен с поста наставника греческого АЕКа. С 2016 по 2018 год итальянец возглавлял «Спартак».
Ранее сообщалось, что Каррера может возглавить московский «Локомотив».