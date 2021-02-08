«Барселона» одержала волевую победу над «Бетисом» в матче Ла Лиги
Вадим Балканов
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В очередном матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала победу над «Бетисом».
Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» при пустых трибунах и завершилась волевой победой гостей с минимальным счетом 3:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси и Тринкан. Еще один гол в собственные ворота оформил Виктор Руис.
У проигравшей команды отличились ранее упомянутый Виктор Руис и Борха Иглесиас.
После этого успеха подопечные Роналда Кумана набрали 43 очка и вышли на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.
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