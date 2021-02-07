Медведева: не могу сказать, понравился ли мне Кубок Первого канала, но я плакала два раза

Капитан команды «Время первых», занявшей второе место на Кубке первого канала, Евгения Медведева поделилась своими впечатлениями от турнира.

«Я должна извиниться за свой сорванный голос. Не знаю, сколько сиропа от кашля я должна буду выпить, чтобы он стал получше.

Понравилось мне или нет, сказать не могу, потому что есть разные факторы. Этот турнир проводился впервые, и я уверена, что будут вводиться все новые и новые корректировки.

Факт того, что я плакала сегодня два раза (если вспомнить, что в последний раз на публике я плакала на Олимпийских играх), – это показатель эмоций, которые этот турнир нам подарил. Здорово, что было три приза – за прыжковый турнир, за победу, а также приз зрительских симпатий. Было бы здорово, если бы на Олимпиаде тоже так было», — сказала Медведева на пресс-конференции.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

Ранее команда Загитовой победила коллектив Медведевой в Кубке Первого канала.