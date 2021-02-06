Появилось видео падения Загитовой в показательном номере на турнире в Москве
Вадим Балканов
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На сайте Первого канала появилось видео падения действующей олимпийской чемпионки Алины Загитовой в показательном номере на турнире в Москве.
Спортсменка выступила на открытии Кубка Первого канала с программой «Эсмеральда», сорвав тройной флип.
Напомним, что в декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.
Ранее сообщалось, что Александр Жулин поделился впечатлениями от прыжкового турнира фигуристов.