Широков прокомментировал первую игру Кокорина в Серии А

Бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков прокомментировал дебют нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в Серии А. Об этом сообщает Telesport.

По его мнению, 29-летний форвард находится в неплохой физической форме и способен в ближайшее время выйти на новый уровень.



«Кокорин здорово вошел в игру, постоянно всегда предлагал. Можно было вперед чуть больше отдавать. Но по движению выглядел лучше своих партнеров. Практически все мячи принял и отдал», — сказал Широков.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Игорь Шалимов высказался о перспективах Александра Кокорина в «Фиорентине».