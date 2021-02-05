Черчесов поделился мнением об обязательной вакцинации игроков сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением об обязательной вакцинации игроков национальной команды, передает Sport24.

«Здесь важно мнение как самих футболистов, так и клубов, за которые они выступают. Мы не можем заставить человека вакцинироваться против его воли. Поэтому пусть каждый решает самостоятельно», — заявил Черчесов.

Также Черчесов отметил, что он заинтересован в том, чтобы во время сбора или крупного турнира команда не несла потери из-за коронавируса.



Ранее Черчесов посетил тренировку грозненского «Ахмата».