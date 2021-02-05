Черчесов поделился мнением об обязательной вакцинации игроков сборной
Андрей Черников
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением об обязательной вакцинации игроков национальной команды, передает Sport24.
«Здесь важно мнение как самих футболистов, так и клубов, за которые они выступают. Мы не можем заставить человека вакцинироваться против его воли. Поэтому пусть каждый решает самостоятельно», — заявил Черчесов.
Также Черчесов отметил, что он заинтересован в том, чтобы во время сбора или крупного турнира команда не несла потери из-за коронавируса.
Ранее Черчесов посетил тренировку грозненского «Ахмата».