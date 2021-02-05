«Сочи» предложил свой стадион «Вольфсбергу» для проведения игры с «Тоттенхэмом»

«Сочи» предложил свой стадион австрийскому «Вольфсбергу» для проведения матча 1/16 финала Лиги Европы с английским «Тоттенхэмом».

Напомним, Австрия закрыла въезд в страну с территорий, где выявлен британский штамм COVID-19.

«Может к нам? Ни дождя, ни снега, и прекрасный обзор Черного моря», — говорится в сообщении черноморского клуба в Twitter.



Ранее сообщалось о том, что матч Лиги Европы между «Вольфсбергом» и «Тоттенхэмом» может пройти в России.